(CNN)-- قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن إسرائيل مستعدة للعمل ضد جهود المتمردين الحوثيين في اليمن لتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر، في حال فشل المجتمع الدولي في القيام بذلك.

وقال هنغبي للقناة 12 الإسرائيلية، السبت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والقادة الأوروبيين حول استهداف الحوثيين لسفن تجارية لها صلات إسرائيلية مزعومة، وأبلغهم أن "إسرائيل تمنح العالم بعض الوقت لتنظيم نفسه من أجل منع هذا. لكن إذا لم يكن هناك ترتيب عالمي، لأنها قضية عالمية، فسنتحرك من أجل رفع هذا الحصار البحري".

وقال هنغبي إن الولايات المتحدة لم تمنح إسرائيل أي موعد نهائي لاستكمال العمليات العسكرية في غزة. وأوضح: "إنهم يفهمون أنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بإخبار الجيش الإسرائيلي بالمدة التي يحتاجها لتحقيق الأهداف. الشيء الجيد هو أنهما يشتركان في نفس الأهداف… من الصحيح الافتراض أننا لا نستطيع قياس ذلك في أسابيع، ولست متأكدًا من إمكانية قياسه في أشهر".

وأضاف هنغبي أنه لا يعتقد أن قيادة حماس كانت تتوقع حجم الرد الإسرائيلي على الهجوم ضد جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، الذي قُتل فيه حوالي 1200 شخص.

وتابع: "لا أعتقد أن (يحيى) السنوار (زعيم حماس في غزة) أدرك أن الجيش الإسرائيلي سيصل فعليًا إلى أي نقطة يريدها داخل غزة، (و) يقتل أكثر من 7000 إرهابي".

وقال: "هذا هو الحد الأدنى من التقديرات، وقد يكون أعلى لأننا لا نعرف كل شيء. إننا نقترب بشدة من مراكز السيطرة والقيادة التابعة لحماس في جباليا والشجاعية، معقلي المقاومة المستمرة في شمال قطاع غزة. وفي الجنوب نعمل بشراسة".

وسُئل هنغبي عن إمكانية اضطرار إسرائيل للاختيار بين قتل السنوار وإنقاذ الرهائن إذا كانوا في نفس المكان. أجاب: "من الممكن أن نواجه مثل هذا الوضع، إنها معضلة تفطر القلب لأي صانع قرار، لكن هذا يعني أن ذلك قد وصل إليه".