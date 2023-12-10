نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

عمّان، الأردن (CNN)-- قال مصدر عسكري أردني مسؤول الأحد، بأن "بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص 2" في جنوب قطاع غزة، قد تعرضت لسقوط "شظايا وقنابل دخانية" نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبحسب مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قد أكد في بيان رسمي، تعرض بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص 2 جنوب غزة، دون تسجيل "أية إصابات بشرية أو أضرار مادية"، مؤكدا بأن جميع مرتبات المستشفى بخير.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيانها، على "استمرارية عمل الطواقم الطبية في قطاع غزة وتأديتهم لواجبهم الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع."

وأرسلت القوات المسلحة الأردنية تجهيزات المستشفى الميداني الخاص 2 في جنوب قطاع غزة لمنطقة خانيونس، في العشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، بإشراف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله على عملية التجهيز حيث زار مدينة العريش المصرية على متن طائرة عسكرية في ذلك التاريخ، برفقة كوادر المستشفى.

وبدأ المستشفى باستقبال المراجعين في 27 من الشهر المنصرم، حيث يضم 41 سريرا إضافة إلى توفر أقسام العناية الحثيثة والطوارئ والباطنية العامة، والخداج والتوليد والأشعة وغرفتي عمليات للجراحات العاجلة.

ونفذت القوات المسلحة الأردنية 4 عمليات إنزال جوية لمعدات ومستلزمات طبية، 3 منها كانت موجهة إلى المستشفى الميداني الأول في غزة بالمظلات، فيما وجهت عملية الإنزال الرابعة إلى المستشفى الثاني في خانيونس فجر الخميس الماضي 7 ديسمبر/ كانون الأول.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ليل السبت، عن مصادر محلية، استهداف "مدفعية الاحتلال الاسرائيلية للمستشفى، بإطلاق قذيفة صوب المستشفى الميداني الأردني في خانيوس ما تسبب بأضرار وتلف في محتوياته دون وقوع إصابات".