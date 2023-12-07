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الجيش الأردني يعلن تنفيذ إنزالا جويا لمساعدات عاجلة للمستشفى الميداني في خان يونس

الشرق الأوسط
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شاهد لحظة تنفيذ الجيش الأردني عملية إنزال جوي لمساعدات طبية في غزة للمرة الثانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني، الخميس، عن تنفيذ عملية إنزال جوي رابعة لمساعدات إغاثية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة.

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وقال الجيش، في بيان عبر موقعه الرسمي: "تمكن طاقم الطائرة التابعة لسلاح الجو الملكي من إنزال الصناديق التي تحوي مساعدات طبية وعلاجية لاستمرارية ديمومة عمل المستشفى".

وأكد أنه "مستمر بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفا عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة".

وذكر أن هذه الخطوة "تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية في زيادة قدرة الكوادر الطبية ولتعزيز وتطوير إمكانات المستشفى بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، في ظل الحرب على القطاع".

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