البرادعي: الهوة بين مكانة الدول وقدرات الشعوب بعالمنا العربي سحيقة

نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق نائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي إلى مكانة الدول العربية وقدرات شعوبها وما وصفه بـ"الهوة السحيقة" بينهما على حد تعبيره.

جاء ذلك في تدوينة للبرادعي على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) حيث اقل: "طوال مسيرتي المهنية وفي كل مكان ذهبت اليه قابلت شبابا وشيوخا من عالمنا العربي ذو وعي عميق وعلم رفيع وثقافة واسعة؛ أناس تفتخر بهم الدول التي يعيشون فيها ويلقون كل تقدير واحترام".

وتابع: "أفكر في هذا ثم اتذكر واقعنا العربي الوهن فتملئني الحسرة: لماذا نحن فيما نحن فيه الآن!.. الهوة بين مكانة الدول وبين قدرات الشعوب في عالمنا العربي سحيقة".

وأضاف: "سأظل اكرر ان تمكين شعوبنا رجالا ونساء وإطلاق طاقاتهم الخلاقة في مناخ من الحرية والعلم والعدل هو الأمل الوحيد للخروج من كبوتنا.. السلطوية وباء قاتل لروح الانسان والانسان هو الذي يعطي لأي وطن قيمة ومعنى".