كيسنجر يتحدث لـCNN عن سر استمراره في التأليف حتى سن 98 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق والرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أهمية توفير مناخ من الحرية والكرامة الإنسانية لتحقيق التقدم.

جاء ذلك في تعليق من البرادعي على تغريدة للإعلامي المصري-السعودي عمرو أديب، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، تساءل فيها أديب عن سبب عدم ظهور "كيسنجر عربي"، في إشارة إلى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، أحد أبرز الدبلوماسيين في تاريخ الولايات المتحدة، والذي توفي الأربعاء، عن عمر يناهز 100 عام.

وقال عمرو أديب، في تغريدته: "يسبون كيسنجر بعد وفاته لأنه كان يفكر ويخطط ويهندس. هل منعنا أحد من التفكير والتخطيط أين ذهب كيسنجر العربي. لماذا لم يظهر لماذا لم نعرف ( كيسنجرا) في حياتنا السياسية. الرجل خدم أصله وقناعاته لآخر لحظة في عمره بل هو أثر على عمرنا كله. بدلا من سب كيسنجر فلنصنع مليون كيسنجر".

وعلق الدكتور محمد البرادعي على تغريدة عمرو أديب، قائلا: "بصرف النظر عن الخلاف بشأن آراء ومواقف كيسنجر كمفكر استراتيجي وسياسي، أود أن أطمئنك أن (كسينجر العربي) لن يظهر إلا عندما يتوفر مناخ من الحرية يفرق بين النظام والوطن وأن الرأي والرأي الآخر وحرية التفكير هما الطريق الحقيقي للتقدم وبحيث يستطيع الإنسان فيه، كل إنسان، أن يعبر عن رأيه أيا كان معارضا أو مؤيدا لسياسات دولته، فيلقى اهتماما على كافة المستويات من إعلام حر ومجتمع مدني بل ومؤسسات رسمية دون أن يشيطن أو يلقى به في غياهب السجون".

وأضاف البرادعي: "أعرف الكثيرين كان يمكن أن يكونوا (كيسنجر العربي) أو بمعنى آخر مفكر استراتيجي عربي ولكنهم إما منزويين داخل بلادهم أو يعملون في الخارج في مناخ يوفر لهم حرية التعبير وقبلها الكرامة الإنسانية". وتابع قائلا: "السؤال مشروع، ولكن الإجابة عنه معروفة منذ زمن طويل".