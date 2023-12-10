نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاعل مغردون ونشطاء على تعليق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على منشور للإعلامي المصري، أحمد موسى بأن التيار الكهربائي لن ينقطع في البلاد فيما يعرف بـ"تخفيف الأحمال"، خلال أيام الانتخابات الرئاسية، وحتى إشعار آخر.

وقال أحمد موسى في منشوره على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء السبت: "بشري من وزارة الكهرباء وطبقا لمصدر رسمي، من اليوم السبت لن يتم قطع الكهرباء عن المواطنين في جميع المحافظات وذلك طوال أيام الانتخابات الرئاسية وحتى إشعار آخر".

وعلق ساويرس بطريقة ساخرة على منشور أحمد موسى، وقال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، الأحد: "طب وبعد الانتخابات؟ هتضلم؟".

وأثار تعليق رجل الأعمال المصري تفاعلا بين مستخدمي منصة "إكس"، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، الأحد، حيث بدأ الناخبون يتوافدون للتصويت في لجان الاقتراع، وذلك أيام 10 و11 و12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.