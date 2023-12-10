نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

القدس (CNN)-- أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن "استيائه" من موقف روسيا في الأمم المتحدة، بشأن الحرب في غزة، وذلك خلال حديثه هاتفيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأحد، بحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن نتنياهو تحدث، الأحد، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين حول الحرب مع حماس والوضع في المنطقة.

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن استيائه من المواقف التي عبر عنها الممثلون الروس في الأمم المتحدة والمحافل الأخرى ضد إسرائيل".

وصوتت 13 دولة، من بينها روسيا، الجمعة، لصالح قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، والذي تضمن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية.

وأوضح البيان أيضا أن نتنياهو أبلغ بوتين أنه "إذا عانت أي دولة من هجوم إرهابي إجرامي مثل ما تعرضت له إسرائيل، ستتصرف بقوة لا تقل عن تلك التي تصرفت بها إسرائيل".

كما أعرب نتنياهو عن "تقديره" للجهود الروسية لإطلاق سراح مواطن إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية، مضيفا أن إسرائيل ستواصل "استخدام كافة الوسائل، السياسية والعسكرية، لإطلاق سراح جميع رهائننا".

ومن جانبه، لم يشر بيان الكرملين إلى تعبير نتنياهو عن "الاستياء"، لكنه قال إن "الجانب الروسي مستعد لتقديم كل المساعدة الممكنة من أجل تخفيف معاناة المدنيين وتهدئة الصراع".

وأضاف الكرملين أن الجانبين تحدثا خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع التركيز على "الوضع الحاد في منطقة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وخاصة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة".

وجاء في بيان الكرملين أن "فلاديمير بوتين أكد موقفه المبدئي المتمثل في عدم قبول الإرهاب وإدانته بجميع مظاهره".

كما تحدث البيان عن "المصلحة المشتركة" لبوتين ونتنياهو في إجلاء جميع المواطنين الروس، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.