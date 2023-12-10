مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يبين ماذا تنتظر إسرائيل للرد على الحوثي

(CNN)-- مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن بلاده مستعدة للتحرك ضد جهود جماعة الحوثي في اليمن لتعطيل الملاحة في البحر الأحمر، واستهدافهم بشكل متكرر السفن التجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ في الأسابيع الأخيرة.

صورة من فيديو لجماعة الحوثي يظهر استيلاء مقاتلين حوثيين على سفينة Galaxy Leader Cargo في البحر الأحمر قبالة الحديدة، في 20 نوفمبر 2023 Credit: Houthi Movement via Getty Images)

وقال هنغبي للقناة 12 الإسرائيلية، السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحدث مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والقادة الأوروبيين حول استهداف الحوثيين للسفن التجارية ذات الروابط الإسرائيلية المزعومة، وأبلغهم أن "إسرائيل تمنح العالم بعض الوقت لتنظيم صفوفه من أجل منع ذلك. لكن إذا لم يكن هناك ترتيب عالمي، لأنها قضية عالمية، فسنتحرك من أجل رفع هذا الحصار البحري".

وذكرت شبكة CNN هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة تدرس تعزيز حماية السفن التجارية بطريق الشحن الحيوي في البحر الأحمر وسط سلسلة من الهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنها المسلحون المدعومين من إيران، وفقًا لمسؤولين عسكريين.

وعن العمليات في غزة، قال هنغبي إن الولايات المتحدة لم تبلغ إسرائيل بأي موعد نهائي لاستكمال العمليات العسكرية ضد حماس في القطاع، موضحا: "إنهم يفهمون أنهم (الأمريكيون) ليسوا في وضع يسمح لهم بإخبار الجيش الإسرائيلي بالمدة التي يحتاجها لتحقيق الأهداف.. من الصحيح أن نفترض أننا لا نستطيع قياس ذلك في أسابيع، ولست متأكداً من أنه يمكن قياسه في أشهر".