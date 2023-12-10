نتنياهو يرحب بالفيتو الأمريكي ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة

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(CNN)-- أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان بالفيديو، السبت، بالولايات المتحدة لاستخدامها حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال نتنياهو: "أقدر بشدة الموقف العادل الذي اتخذته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي. وعلى الدول الأخرى أن تدرك أيضًا أنه من المستحيل دعم تدمير حماس من جهة، والدعوة إلى وقف الحرب، الأمر الذي سيمنع تدمير حماس من جهة أخرى. ولذلك فإن إسرائيل ستستمر في حربنا العادلة لتفكيك حماس وتحقيق الأهداف الأخرى التي وضعناها".

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في اجتماع مجلس الأمن الدولي، الجمعة، ضد قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط قلق متزايد بشأن عدد القتلى المدنيين.

وصوتت 13 دولة لصالح القرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

دعت المسودة القرار، التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة، إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية"، وكذلك "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن” و”ضمان وصول المساعدات الإنسانية"، بحسب المسودة.

وانضمت ما لا يقل عن 97 دولة أخرى إلى هذه الجهود، وشاركت في رعاية مشروع القانون الذي صاغته الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة قد أبدت في السابق عدم موافقتها على مشروع النص. والولايات المتحدة، وهي واحدة من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس والتي تتمتع بحق النقض، التي قاومت مرارًا وتكرارًا الدعوات إلى "وقف إطلاق النار"، مؤكدة على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، عقب الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وكان التصويت هو المحاولة السادسة التي تقوم بها المجموعة المكونة من 15 عضوًا للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس. ولم ينجح سوى تصويت واحد سابق، الذي دعا الشهر الماضي إلى إقامة "وقفات وممرات إنسانية" في غزة.

وجاء تصويت الجمعة، بعد استدعاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش نادرا للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي سمحت له بالدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن بشأن "قضية قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة لصون السلام والأمن الدوليين". لم يتم استخدام الأداة القوية منذ عام 1989.