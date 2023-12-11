دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، ناصر كنعاني، إن القوات الإيرانية في سوريا هي "قوات استشارية"، بناء على طلب رسمي من حكومة دمشق، مطالبا المجتمع الدولي بالرد على الانتهاكات التي تقع على السيادة السورية، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن "القوات الاستشارية الإيرانية متواجدة في سوريا، بناء على طلب رسمي من حكومة هذا البلد، ويأتي هذا التواجد في إطار النهج المبدئي الذي تتبعه إيران في مكافحة الإرهاب ومساعدة دول المنطقة"، حسب قوله.

وأضاف ناصر كنعاني أن "الضربات الجوية وإطلاق الصواريخ الأمريكية على الأراضي السورية (عمل عدواني)، ويجب على المجتمع الدولي الرد على انتهاك السيادة الوطنية والأمن القومي لسوريا".

وحول الوضع في غزة، قال كنعاني، إن "مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من القيام بواجبه في ضمان السلام والأمن الدوليين، ومنع اندلاع الحرب، كما لم يتمكن من فعل أي شيء في هذه المرحلة الحرجة"، حسب قوله.

وأردف كنعاني قائلا إن "(الفيتو) الأمريكي في مجلس الأمن يؤشر على وصول المجلس إلى طريق مسدود وعجزه عن القيام بواجبه"، طبقا لوكالة "إرنا".

وأشار كنعاني إلى أن "الشعب الفلسطيني هو الطرف الوحيد الذي له الحق ويستطيع أن يقرر مصيره، وأن جهود البعض من خارج المنطقة لتحديد مصير الفلسطينيين، وتنفيذ مخططات في هذا المجال لن تؤتي ثمارها"، حسبما أوردت الوكالة الإيرانية.