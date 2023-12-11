دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت الفنانة المصرية لبلبة حالة من الجدل بعد ظهورها وهي تدلي بصوتها مرتين في الانتخابات الرئاسية؛ الأولى في القنصلية المصرية بجدة في المملكة العربية السعودية، والثانية داخل إحدى اللجان الانتخابية في منطقة الدقي بالجيزة، فيما أكد مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية للانتخابات، إحالة الواقعة للتحقيق.

وقال مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية للانتخابات إن اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية قرّرت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة لبلبة، إعمالًا لنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية حال ثبوت التصويت مرتين في الانتخابات، وإحالة الواقعة للتحقيق والنيابة العامة صاحبة القرار النهائي.

وتنص المادة 66 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه (16.18 دولار) ولا تجاوز 1000 جنيه (32.36 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالاشتراك في الانتخابات أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة، ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن الإقبال على التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية "فاق كل التوقعات، والصور الواردة من اللجان وكذلك المتابعة مع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية تظهر توافد عدد كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم".

وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على انتخابات الرئاسة المصرية، بموجب دستور عام 2014، الذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

وأدلى المصريون المقيمون في الخارج بأصواتهم في انتخابات الرئاسة في الأيام الثلاثة الأولى من ديسمبر/ كانون الأول، فيما كان الأحد هو أولى أيام الاقتراع داخل مصر التي تمتد إلى غدٍ الثلاثاء. ويتم الفرز والإعلان عن النتيجة في يوم 18 من الشهر الحالي. ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، وهم: عبد الفتاح السيسي، حازم عمر، عبد السند يمامة، فريد زهران.