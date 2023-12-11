نشر الاثنين ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتبر الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله أن إسرائيل "فشلت عسكريا وسياسيا" في قطاع غزة، وذلك بسبب الظهور المتكرر للمتحدث باسم "كتائب القسام" وعدم اغتيال زعيم حركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار.

وكتب الأكاديمي الإماراتي على "إكس"، تويتر سابقا: "أبو عبيدة يعود من جديد والسنوار حي يرزق والمقاومة صامدة واسرائيل جن جنونها وتطلق الاكاذيب لتغطي على فشلها العسكري والسياسي الشنيع وعلى حرب الابادة التي تشنها في غزة"، على حد قوله.

من جانبها، تواصل إسرائيل عملياتها البرية والجوية في غزة ردا على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي نفذته "حماس" على مدن ومناطق إسرائيلية وأودى بحياة 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة، في حين أسفرت الحملة الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص في غزة وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية

وظهر المتحدث باسم "كتائب القسام" في كلمة مسجلة مساء الأحد، استعرض خلالها عددا من التطورات العسكرية في قطاع غزة.

يذكر أن الإمارات كانت تقدمت بمشروع قرار عاجل إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار لـ"أسباب إنسانية" في قطاع غزة.، لكن أمريكا استخدمت حق "الفيتو".