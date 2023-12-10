نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

لجنة حماية الصحفيين: مقتل ما لا يقل عن 63 صحفيًا جراء حرب غزة.. و90% منهم فلسطينيون

كل ما نراه هو الجثث.. شاهد كيف تؤثر الأزمة الإنسانية في غزة على الأطفال

القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN، الأحد، إن إسرائيل تعتقد أن حماس كان لديها حوالي 30 ألف مقاتل في غزة قبل بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتم تقسيم مقاتلي حماس إلى خمسة ألوية، و24 كتيبة وحوالي 140 سرية، حسبما قال الجيش الإسرائيلي لمراسل CNN أليكس ماركوارت، موضحًا أن لكل منها قدرات تشمل الصواريخ المضادة للدبابات والقناصة والمهندسين ومصفوفات الصواريخ وقذائف الهاون.

وقدر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، السبت، أن ما لا يقل عن 7000 من الأشخاص الذين قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر، كانوا من "إرهابيي حماس".

وأضاف هنغبي أنه لا يعتقد أن قيادة حماس كانت تتوقع حجم الرد الإسرائيلي على الهجوم في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، الذي قُتل فيه حوالي 1200 شخص.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، السبت، إن 17700 شخص قُتلوا في القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.