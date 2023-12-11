أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) -- قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين، إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على مزيد من المعلومات، عقب تقارير تفيد بأن إسرائيل استخدمت ذخائر الفوسفور الأبيض التي زودتها بها الولايات المتحدة في هجوم أدى إلى إصابة مدنيين في جنوب لبنان في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف كيربي: "لقد رأينا التقارير. نحن بالتأكيد قلقون بشأن ذلك. سنطرح أسئلة لمحاولة معرفة المزيد"، قبل أن يسلط الضوء على الاستخدامات العسكرية للذخائر، موضحًا: "أعتقد أنه من المهم التذكير بأن الفسفور الأبيض له فائدة عسكرية مشروعة من حيث الإضاءة. وإنتاج الدخان لإخفاء الحركات".

وتابع كيربي: "ومن الواضح أنه في أي وقت نقدم فيه مواد مثل الفوسفور الأبيض إلى جيش آخر، فإننا نتوقع تمامًا أنه سيتم استخدامه بما يتماشى مع تلك الأغراض المشروعة وبما يتماشى مع قانون الصراع المسلح".

شبكة CNN غير قادرة على تأكيد استخدام الذخائر الفسفورية. وفي بيان سابق لـCNN، قال الجيش الإسرائيلي إنه يستخدم "الأسلحة والذخيرة المشروعة فقط".