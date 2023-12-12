نشر الثلاثاء ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الثلاثاء، مسؤوليتها عن استهداف سفينة تابعة للنرويج بصاروخ بحري، وزعمت أنها كانت محملة بالنفط وأنها كانت "في طريقها إلى إسرائيل"، حسبما ذكرت وكالة "سبأ نت" اليمنية التابعة للحوثيين.

ونقلت الوكالة عن بيان للقوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن قولها، إن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية نوعية ضد السفينة (إستريندا) التابعة للنرويج، كانت محملة بالنفط ومتجهة إلى (الكيان الصهيوني)"، حسب زعمها.

وأضافت جماعة الحوثي أنه "تم استهداف السفينة النرويجية المحملة بالنفط بصاروخ بحري مناسب، بعد أن رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية"، حسب قولها.

وأوضح الحوثيون أن "القوات المسلحة (التابعة لهم)، نجحت خلال اليومين الماضيين في منع مرور عدة سفن استجابت لتحذيرات القوات البحرية اليمنية".

وأكدت جماعة الحوثي "أنها لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في البيانات السابقة، ومنع كافة السفن من كل الجنسيات المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى إدخال ما يحتاجه أبناء قطاع غزة من غذاء ودواء"، طبقا لما نقلت "سبأ نت" عن بيان الحوثيين.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة للناقلة STRINDA قال إنها كانت في طريقها إلى إيطاليا من ماليزيا لتسليم مواد خام متعلقة بالنفط، وأكد أنها أكملت طريقها نحو ميناء آمن.