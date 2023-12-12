وزير خارجية الأردن عن حرب غزة: لا يمكن الفوز بها.. وإسرائيل تكبدت هزيمة استراتيجية

القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي وفاة جندي آخر، الاثنين، ليصل إجمالي عدد جنوده الذين قُتلوا في غزة منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 104.

وقال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن الجندي تُوفي متأثرًا بجروح أُصيب بها قبل ثلاثة أسابيع. ويأتي ذلك بعد إعلان سابق للجيش عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين آخرين.

وفي غزة، قالت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في القطاع، الاثنين، إن الغارات الإسرائيلية قتلت 18205 أشخاص على الأقل.

ولا تستطيع CNN التحقق من الأرقام بشكل مستقل. لكن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قصف أكثر من 22 ألف هدف في غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما اُحتجز أكثر من 240 شخصًا كرهائن، وقُتل حوالي 1200 شخص.