نشر الاثنين ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2023

بلينكن يوضح لـCNN تصريحه حول "الفجوة بين نية حماية المدنيين" وواقع ما يحدث في غزة

فيديو يظهر سجالًا بين أقارب رهائن إسرائيليين في غزة ووزير الدفاع غالانت أمام منزله

فواز جرجس لـCNN: أخشى أن تتحول غزة إلى قنبلة موقوتة تؤدي إلى تفجير المنطقة

(CNN)-- قُتل خمسة جنود احتياط، الأحد، خلال غارة على ما قال الجيش الإسرائيلي إنها "مواقع بنية تحتية إرهابية" في نطاق مدرسة في جنوب غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "خلال المعركة، تم تفجير عبوة ناسفة باتجاه قوات (الجيش الإسرائيلي) وتم التعرف على الإرهابيين في المنطقة. وردت القوات بالنيران الحية، ووجهت الطائرات والدبابات، وبدأت الاتصال، وقتلت الإرهابيين، وضربت البنية التحتية الإرهابية في المنطقة".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن أعيرة نارية أُطلقت على جنود الجيش الإسرائيلي من المدرسة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه حدد هوية الجنود الخمسة وأبلغ عائلاتهم.

في وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة من جنوده خلال المعارك ضد حركة حماس في غزة، وقدّر وقتها أن إجمالي عدد القتلى من جنوده منذ بدء العملية العسكرية في القطاع، يبلغ إلى 100.

إلى جانب حوالي 600 آخرين قال الجيش الإسرائيلي إنهم أُصيبوا منذ بدء الغزو البري في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حركة حماس في غزة، الاثنين، إن عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية ارتفع إلى 18205، إضافة إلى وصول إجمالي عدد المصابين إلى 49645 مُصابًا.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه ضرب أكثر من 250 هدفا لحماس خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك ما وصفه بمواقع اتصالات وأنفاق تابعة لحماس.