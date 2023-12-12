نشر الثلاثاء ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2023

أيمن الصفدي لـCNN: إذا انفجرت الضفة الغربية فستواجه المنطقة صراعًا أوسع نطاقًا

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القدس (CNN)-- قُتل أربعة فلسطينيين فيما يبدو بضربة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة بدون طيار "درون" في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الثلاثاء.

وتواصلت شبكة CNN مع قوات الجيش الإسرائيلي للتأكيد.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن القصف استهدف منطقة السيباط في البلدة القديمة في جنين، وتم نقل القتلى إلى مستشفى جنين.

وذكرت "وفا" أن قوات الجيش الإسرائيلي "حاصرت" 3 مستشفيات في المنطقة. وقال مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، محمود السعدي، إن القوات الإسرائيلية أخرت دخول سيارات الإسعاف إلى منطقة القصف.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مدرعات وجرافات إسرائيلية في مناطق متفرقة من مدينة جنين.

وأضاف السعدي أن الجيش الإسرائيلي ما يزال متواجدًا داخل مخيم اللاجئين في جنين.

وامتدت حرب إسرائيل وغزة بشكل متزايد إلى الضفة الغربية، حيث خلّفت الاشتباكات وهجمات مستوطنين مئات القتلى الفلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، الأحد، إن عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ارتفع إلى 275.

وأضافت الوزارة أن 3300 فلسطيني أُصيبوا بجروح، وأشارت إلى أن هجمات القوات الإسرائيلية على المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف، أدت إلى "تقييد" توفر خدمات الرعاية الصحية الأساسية.