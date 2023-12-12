(CNN)-- قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الوقت قد حان لكي يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين اليهود الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتأتي تصريحات جوزيب بوريل وسط قلق متزايد من أن إسرائيل لا تقوم بما فيه الكفاية للتصدي للمستوطنين المتشددين الذين يعبثون في القرى الفلسطينية، كما جاءت في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن سياسة تأشيرات جديدة تستهدف نفس الأفراد العنيفين.

وقال بوريل للصحفيين في بروكسل: "سنعمل على فرض عقوبات على المستوطنين المتشددين في الضفة الغربية"، معبرا عن "ازعاجه" من أعمال العنف الأخيرة في الأراضي المحتلة.

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة زيادة حادة في الهجمات التي يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم أن الدبلوماسيين الأوروبيين والأمريكيين العاملين في المنطقة، أعربوا منذ سنوات عن قلقهم بشأن هذا العنف، والشعور بأنه يمر غالبا دون عقاب من قبل إسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن عن سياسة جديدة لتقييد التأشيرات، تستهدف "الأفراد الذين يُعتقد أنهم شاركوا في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف، أو القيام بإجراءات أخرى تقيد دون مبرر حصول المدنيين على الخدمات والضروريات الأساسية".

وقال بلينكن إن وزارة الخارجية الأمريكية ستعمل على تطبيق السياسة على كل من الإسرائيليين والفلسطينيين المسؤولين عن الهجمات في الضفة الغربية.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، لم يذكر بوريل تفاصيل العقوبات المحتملة من جانب الاتحاد الأوروبي، لكن الوكالة قالت إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعتقدون أنها ستشمل أيضا حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.

والتحدي الآخر الذي يواجه بوريل هو إقناع جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي بدعم أي سياسة عقوبات جديدة، حيث تُعتبر عدة دول، من بينها المجر والنمسا، من بين أقوى الداعمين الدوليين لإسرائيل.

كما أن إسرائيل نفسها رافضة لقبول أي انتقاد لسياستها تجاه مستوطني الضفة الغربية، خاصة في وقت لا زالت تتعامل فيه مع تداعيات هجوم 7 أكتوبر الماضي، الذي شنته حماس.

وسعى عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، بيني غانتس، مؤخرا إلى إقناع زملائه الدوليين بعدم استخدام مصطلح "عنف المستوطنين" لأنه، كما يقول، يصف بشكل غير عادل جميع الإسرائيليين الذين يعيشون في المنطقة.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن بوريل قال، الاثنين، أيضا إنه يتطلع إلى فرض حزمة عقوبات جديدة على حماس.