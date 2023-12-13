(CNN)-- لم تستجب حركة حماس للمبادرات التي قدمت في الأيام الأخيرة لمحاولة استئناف المفاوضات بشأن الرهائن، حسبما قال مصدر مطلع على الجهود لشبكة CNN، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة ووسطاء آخرون إحياء المحادثات التي من شأنها أن تشهد إطلاق سراح المزيد من الرهائن من غزة بعد اختطافهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

نقلت قطر – التي تواصل لعب دور المحاور – إلى حماس أفكارًا جديدة لمحاولة إخراج المزيد من الرهائن من غزة، بما في ذلك صفقة محتملة من شأنها أن تشمل إطلاق سراح ليس فقط النساء الرهائن المتبقيات، بل الرجال أيضًا، وفقًا لمصدر مطلع على الجهود ومسؤول أمريكي كبير.

وقال المسؤول الأميركي الكبير: "لا توجد مفاوضات نشطة، ولكن هناك استكشاف حقيقي للأفكار حول كيفية المضي قدماً في هذا الأمر".

لكن المصدر المطلع قال إن حماس لم تستجب لمحاولات التواصل.

وتتحدث قطر مع مسؤولي حماس السياسيين في غزة الذين ينقلون بعد ذلك رسائل إلى قيادة الجماعة داخل القطاع الذين يحاولون جاهدين تجنب اكتشافهم من قبل إسرائيل. وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا إن الحصول على إجابات من حماس كان عملية مرهقة للغاية خلال الجولة الأولى من المفاوضات التي أدت إلى إطلاق سراح سلسلة من الرهائن. وقد يكون من الأصعب الآن على قادة حماس المشاركة في المحادثات الآن نظرًا لتركيز إسرائيل على ملاحقتهم.

في الوقت نفسه، فإن إسرائيل، التي استأنفت عمليتها العسكرية ضد حماس بعد هدنة استمرت سبعة أيام، تعتقد أن هجومها الذي يستهدف جنوب غزة ـ خاصة خان يونس ـ لابد أن يلقي ضغوطًا إضافية على حماس ليكون مفيدًا في إطلاق سراح المزيد من الرهائن. ويتفق بعض المسؤولين الأمريكيين على أن الضغط العسكري قد يكون له أثر في دفع حماس في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير: "قد تكون هذه لحظة بالنسبة لحماس لإعادة النظر في العودة إلى طاولة المفاوضات بطريقة حقيقية".