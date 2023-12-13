الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

نشر الثلاثاء ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2023

قتال عنيف في غزة.. و"وفا": عشرات المدنيين قتلوا في قصف إسرائيلي على جباليا

بلينكن يوضح لـCNN تصريحه حول "الفجوة بين نية حماية المدنيين" وواقع ما يحدث في غزة

(CNN) -- صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، في جلسة استثنائية طارئة، لصالح المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وصوتت أغلبية مكونة من 153 دولة لصالح القرار، بينما صوتت 10 دول ضده وامتنعت 23 دولة عن التصويت.

ودعا القرار إلى "وقف إطلاق النار، وامتثال جميع الأطراف للقانون الدولي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الرهائن وكذلك إطلاق سراحهم فورا"، واحتوى بشكل خاص على لغة أقوى من التصويت الذي أجراه المجلس في أكتوبر/ تشرين الأول والذي دعا إلى "هدنة إنسانية مستدامة".

وفي حين أن التصويت في الجمعية العامة له أهمية سياسية وينظر إليه على أنه يتمتع بثقل أخلاقي، فإنه ليس ملزما، على عكس قرار مجلس الأمن.

وكانت الولايات المتحدة منعت، الأسبوع الماضي، إصدار قرار مماثل في مجلس الأمن، واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد القرار، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس المكون من 15 عضوا.

ورفضت إسرائيل، بدعم قوي من واشنطن، الدعوات لوقف إطلاق النار، على الرغم من أنها وافقت في السابق على هدنة مدتها 7 أيام لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.