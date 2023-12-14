نشر الخميس ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- ألغت إسرائيل رحلة مقررة لرئيس جهاز المخابرات الخارجية "الموساد" إلى قطر لاستئناف المحادثات بشأن صفقة إطلاق سراح رهائن ثانية محتملة، حسبما أكد مصدر مطلع على المفاوضات لشبكة CNN.

وقال المصدر إن مدير الموساد ديفيد بارنيا لن يسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث جرت محادثات سابقة بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية لأول مرة، الأربعاء، أن حكومة الحرب الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ألغت الزيارة وأن مسؤولين إسرائيليين كبار لن يذهبوا إلى قطر لاستئناف المفاوضات.

تواصلت CNN مع مكتب رئيس الوزراء بشأن رحلة بارنيا الملغاة، حيث أن الموساد يأخذ أوامره مباشرة من رئيس الوزراء.

تم احتجاز حوالي 240 شخصًا، من أطفال رضع إلى أشخاص في الثمانينيات من العمر، كرهائن خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول. وتم إطلاق سراح العشرات، لكن لا يزال كثيرون آخرون في عداد المفقودين، ويُفترض أنهم محتجزون لدى المنظمة الفلسطينية المسلحة وجماعات أخرى في غزة، في أعقاب انهيار الهدنة المؤقتة الشهر الماضي.

ويعتقد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن 135 رهينة ما زالوا في غزة، 116 منهم على قيد الحياة.

ولم تستأنف المفاوضات الرسمية منذ انهيار محادثات الرهائن التي كانت تجري في الدوحة في وقت سابق من هذا الشهر.

لكن مصادر متعددة قالت إن إسرائيل والولايات المتحدة وقطر واصلت مناقشة سبل محاولة إعادة بدء المناقشات. وقال مصدر مطلع على المحادثات: "لم نتوقف أبدًا".

وشعرت عائلات بعض الرهائن الإسرائيليين بالغضب من قرار إلغاء رحلة برنيع وطالبوا بإجابات. وقالوا في بيان: "لقد سئمنا اللامبالاة والجمود".

وأضاف البيان أن "العائلات صدمت بالتقرير الذي يفيد برفض طلب مدير الموساد لصياغة اتفاق لإطلاق سراح الرهائن". وأضاف أن “هذا الإعلان يأتي إضافة إلى تجاهل طلب الأهالي لقاء رئيس الوزراء ووزير الدفاع والذي لم يتم الرد عليه حتى الآن”.