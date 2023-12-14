نشر الخميس ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) -- قال مصدر، لشبكة CNN، الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية ألغت زيارة مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، ديفيد بارنيا، إلى الدوحة لاستئناف المفاوضات بشأن إبرام صفقة جديدة محتملة لإطلاق سراح رهائن في غزة.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية أول من أورد أن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ألغى رحلة بارنيا وأن كبار المسؤولين الإسرائيليين لن يذهبوا إلى قطر لاستئناف المفاوضات.

وتواصلت CNN مع مكتب رئيس الوزراء بشأن رحلة بارنيا الملغاة.

وتشعر عائلات بعض الرهائن الإسرائيليين بالغضب وتطالب بإجابات بشأن الرحلة الملغاة، وقالوا، في بيان: "لقد سئمنا اللامبالاة والجمود"، وأضافوا: "لقد صدمت العائلات من التقرير الذي يفيد برفض طلب مدير الموساد لصياغة اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، ويأتي هذا الإعلان إضافة إلى تجاهل طلب الأهالي لقاء رئيس الوزراء ووزير الدفاع، والذي لم يتم الرد عليه حتى الآن".

وكان بارنيا يقود مفاوضات الرهائن لصالح إسرائيل بينما فعل نظيره الأمريكي، مدير وكالة الاستخبارت المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، الشيء نفسه بالنسبة للولايات المتحدة.

ويعتقد أن هناك 8 مواطنين أمريكيين بين الرهائن، ولعبت الولايات المتحدة دور وساطة إلى جانب قطر، التي قادت التعامل مع "حماس".

وتواجدت عائلات الرهائن الأمريكيين، الأربعاء، في واشنطن واجتمعت بالرئيس الأمريكي جو بايدن، وذهبوا أيضا إلى وكالة الاستخبارات المركزية للقاء بيرنز، وفقا لأحد أفراد الأسرة، وأكد مسؤول أمريكي انعقاد اللقاء.