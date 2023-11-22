أحد أفراد عائلة رهينة يقول إنه تلقى رسائل نصية من حماس.. ما مضمونها؟

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مصدر مطلع إن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، ديفيد بارنيا، يتواجد حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن بارنيا ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز، التقيا في الدوحة مع المسؤولين القطريين لمناقشة المفاوضات بشأن الرهائن في غزة.

توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق بشأن الرهائن بوساطة قطرية، التي عملت كوسيط في مفاوضات شاملة بمشاركة وثيقة من الولايات المتحدة.

اتفقت إسرائيل وحركة حماس على صفقة للإفراج عن النساء والأطفال الرهائن المحتجزين في غزة، بالإضافة إلى عقد هدنة مؤقتة من العمليات العسكرية في القطاع لمدة 4 أيام. ويشمل الاتفاق أيضًا إطلاق سراح 150 سجينا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية.