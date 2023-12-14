إسرائيل تعلن مقتل جندي بالمعارك جنوب غزة الأربعاء

نشر الخميس ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2023

قتال عنيف في غزة.. و"وفا": عشرات المدنيين قتلوا في قصف إسرائيلي على جباليا

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(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد جنوده خلال معركة في جنوب قطاع غزة، الأربعاء.

ووفقا للجيش الإسرائيلي كان الرقيب الأول (احتياط) إليشا ليفينسترن، 38 عامًا، من حريش، يعمل في وحدة دبابات تابعة للكتيبة 8104، وتم إخطار عائلته.

ووفقا لإحصاء شبكة CNN، فإن هذا يرفع العدد الإجمالي لجنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا في المعارك بقطاع غزة إلى 116.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأربعاء، أن 9 جنود إسرائيليين قتلوا في حدث واحد في شمال قطاع غزة، الثلاثاء، في خسارة تعد من بين أكبر الخسائر في الأرواح دفعة واحدة للقوات الإسرائيلية منذ أن بدأ الهجوم البري رسميا في 27 أكتوبر/ تشرين الأول.