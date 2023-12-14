أمريكا توضح الهدف من زيارة مستشار الأمن القومي إلى إسرائيل

نشر الأربعاء ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2023

أمطار غزيرة تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة.. ومخاوف من انتشار الأوبئة

قتال عنيف في غزة.. و"وفا": عشرات المدنيين قتلوا في قصف إسرائيلي على جباليا

بلينكن يوضح لـCNN تصريحه حول "الفجوة بين نية حماية المدنيين" وواقع ما يحدث في غزة

(CNN) -- قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيجري محادثات "جادة للغاية" مع المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارته هذا الأسبوع إلى إسرائيل، في الوقت الذي تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للقيام بحملة "أكثر دقة" ضد حركة "حماس".

ومن المتوقع أن يلتقي سوليفان برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع مجلس الوزراء الحربي خلال الزيارة التي تبدأ الخميس، كما يعتزم لقاء الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وبحسب منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، سيتناول جيك سوليفان "مسألة تدفق المساعدات إلى غزة و المرحلة التالية من الحملة العسكرية، وكذلك "الجهود الرامية إلى إجراء عملية أكثر دقة والحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين".

وقال كيربي: "هذا هو هدفنا، والإسرائيليون يقولون إن هذا هدفهم لكن النتائج هي التي تهم"، وأضاف: "هذه محادثات جادة للغاية ونأمل أن تكون بناءة أيضا".

ومن المرجح أن يقوم سوليفان بزيارات إضافية في المنطقة، على الرغم من رفض كيربي تحديد الأماكن.