نشر الجمعة ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) -- أصيب مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في غارة جوية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما ذكرت شبكة الجزيرة الإخبارية ومقرها قطر في بيان لـCNN الجمعة.

وبثت الجزيرة شريط فيديو للدحدوح وهو يتلقى العلاج في المستشفى بسبب جروح في ذراعه اليمنى وبطنه بينما كان يصرخ من الألم.

وذكرت الشبكة أن المصور سامر أبو دقة أصيب أيضا في الهجوم، ولا يزال محاصرا في مدرسة حيفا حيث كانا في مهمة عندما تعرضا لإطلاق نار.

وأصدرت "الجزيرة" بيانا قالت فيه: "ندين الهجوم الإسرائيلي الذي أُصيب فيه الزميلان وائل الدحدوح وسامر أبودقة".

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قتلت غارة جوية إسرائيلية زوجة الدحدوح وابنه وحفيده، وتلقى الأخبار بينما كان على الهواء يغطى الصراع بين إسرائيل و"حماس".

قُتل ما لا يقل عن 17 شخصًا وأصيب العشرات الآخرون في وقت مبكر من صباح الجمعة بعد أن ضربت نيران المدفعية مدرسة حيفا ومسكن سكني في مدينة خان يونس جنوب غزة.

وقالت الجزيرة إنه ليس لديها معلومات عن إصابة أبو دقة بسبب ضعف الاتصالات في المنطقة.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على عملياتها العسكرية في المنطقة.

وتتعرض مدينة خان يونس لقصف مكثف من قبل الجيش الإسرائيلي منذ انهيار الهدنة الهشة بين حماس وإسرائيل في الأول ديسمبر/كانون أول