نشر الجمعة ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2023

من غزة الى إسرائيل مباشرة.. لماذا اختلفت عملية تسليم الرهائن هذه المرة؟

"لماذا لم تسألني عن الرهائن الفلسطينيين بسجون إسرائيل؟".. نقاش حاد بين السفير حسام زملط ومذيع CNN

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن 3 رهائن إسرائيليين في غزة تم تحديدهم عن طريق الخطأ على أنهم يشكلون تهديدًا وتم قتلهم بالرصاص.

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري: “خلال القتال في الشجاعية (شمال غزة)، حدد الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. ونتيجة لذلك، أطلق الجنود النار باتجاههم، ما أدى إلى مقتلهم".

وأضاف هاغاري: "أثناء عمليات البحث والتحقق في المنطقة التي وقع فيها الحادث، نشأت شكوك حول هويات المتوفين. تم نقل جثثهم إلى الأراضي الإسرائيلية لفحصها، وبعد ذلك تم تأكيد أنهم كانوا ثلاثة رهائن إسرائيليين".

وقال هاغاري إن الرهائن الثلاث هم: يوتام حايم، الذي اختطفته حماس من كيبوتس كفر عزة في 7 أكتوبر وسامر تلالكة، الذي اختطف من كيبوتس نير عام في اليوم نفسه؛ إلى جانب رهينة آخر، طلبت أسرته عدم نشر اسمه.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش بدأ في إجراء مراجعة للحادثة على الفور.

وقال هاغاري: "الجيش الإسرائيلي يؤكد أن هذه منطقة قتال نشطة وقع فيها قتال مستمر خلال الأيام القليلة الماضية. تم تعلم الدروس الفورية من الحدث، والتي تم نقلها إلى جميع قوات الجيش الإسرائيلي في الميدان".

وأردف المتحدث: "الجيش الإسرائيلي يعرب عن أسفه العميق على الحادث المأساوي ويرسل تعازيه القلبية للعائلات مهمتنا الوطنية هي إيجاد المفقودين وإعادة جميع الرهائن إلى الوطن".