الجيش الإسرائيلي يعلن انتشال جثة رهينة من غزة

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة، أن القوات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي عثرت على جثة الرهينة الياه طولدانو البالغ مع العمر 28 عاما، والذي اختطفته حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "جيش الدفاع تمكن من تحرير وانتشال جثة المخطوف الياه طولدانو رحمه الله.. تم تحرير وانتشال جثة المخطوف الياه طولدانو رحمه الله من قبل قوة تابعة لجيش الدفاع خلال نشاط مقاتلي الوحدة 504 التابعة لهيئة الاستخبارات من أرض قطاع غزة إلى أرض دولة إسرائيل".

وتابع: "وبعد عملية التحقق من هويته التي قامت بها جهات طبية وجهات تابعة للحاخامية العسكرية، مع معهد الطب الشرعي وشرطة إسرائيل، أبلغ مندوبو جيش الدفاع والشرطة أمس (الخميس) عائلة المرحوم الذي تم اختطافه من قبل منظمة حماس الإرهابية في يوم السبت الموافق 7.10.23، عن أمر انتشال جثته وإعادتها إلى أرض دولة إسرائيل. نشارك العائلة حزنها".

وأضاف: "المهمة الوطنية التي نضعها نصب عيوننا تتمثل في العثور على المفقودين وإعادة جميع المخطوفين إلى ديارهم. نحن نعمل مع الأجهزة الأمنية بكافة الوسائل الاستخبارية والعملياتية من أجل إعادة جميع المخطوفات والمخطوفين إلى ديارهم".

ويذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن الأسبوع الماضي أن عدد الرهائن الذين يُعتقد أنهم محتجزون في قطاع غزة يبلغ 137 رهينة.