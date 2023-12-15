الجيش الإسرائيلي يعلن تحريره لجثتي جنديين كانا رهينتين في غزة

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على جثتي جنديين اختطفا خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، بحسب بيان صدر يوم الجمعة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، البيان بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، والذي ورد فيه: "جيش الدفاع تمكن من تحرير وانتشال جثتي المخطوفين الاثنين الجندييْن نيك بيزير ورون شرمان رحمهما الله.. تم تحرير وانتشال جثتي المخطوفين الجندييْن من قبل قوة تابعة لجيش الدفاع خلال نشاط مقاتلي الوحدة 504 التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية واللواء 551 من أرض قطاع غزة إلى أرض دولة إسرائيل".

وتابع: "وبعد عملية التحقق من هويتيهما التي قامت بها جهات طبية وجهات تابعة للحاخامية العسكرية، أبلغ مندوبو جيش الدفاع اليوم (الجمعة) عائلتيْ الجندييْن رحمهما الله، اللذين اختطفتهما منظمة حماس الإرهابية في يوم السبت الموافق 7.10.23، عن أمر انتشال جثتيهما وإعادتهما إلى أرض دولة إسرائيل.. وقد تم اختطاف الجندييْن نيك بيزير (البالغ من العمر 19 عامًا) ورون شرمان (البالغ من العمر 19 عامًا) من مديرية التنسيق والارتباط مع غزة".

وأضاف: "نشارك العائلات حزنها وسنواصل مرافقتها.. المهمة الوطنية التي نضعها نصب عيوننا تتمثل في العثور على المفقودين وإعادة جميع المخطوفين إلى ديارهم. نحن نعمل مع الأجهزة الأمنية بكافة الوسائل التكنولوجية والعملياتية من أجل إعادة جميع المخطوفات والمخطوفين إلى ديارهم".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان سابق، الجمعة، أن القوات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي عثرت على جثة الرهينة الياه طولدانو البالغ مع العمر 28 عاما، والذي اختطفته حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.