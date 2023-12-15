"طحنتها".. داخلية قطر تنشر فيديو مصير دراجة شخص قادها بتهور

نشر الجمعة ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يقود دراجته النارية في أحد شوارع قطر والقيام بحركات استعراضية خطيرة الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأعادت وزارة الداخلية القطرية نشر مقطع الفيديو المتداول بتدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) وضبط الدراجة وقائدها قبل أن تقوم بـ"طحن" الدراجة وتدميرها.

وقالت الداخلية القطرية في تعليق: "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قائد دراجة نارية أثناء قيامه بحركات استعراضية، معرضا حياته والآخرين للخطر… فقد تمكنت الجهات المختصة من ضبط الدراجة النارية وقائدها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقه".

ولفتت الداخلية القطرية إلى المادة 57 من قانون المرور بالدولة الذي يشير إلى عقوبة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 3 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال لمن يقوم بمثل هذه الأفعال على الطرقات.