حي الشجاعية في غزة.. من أصل تسميته إلى عدد مناطقه السكنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز وسم "الشجاعية" نسبة إلى حي الشجاعية في قطاع غزة بين أبرز المواضيع التي يتم التفاعل حولها خلال الأيام القليلة الماضية بين رواد منصة أكس (تويتر سابقا)، وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عنه وفقا لتقرير سابق نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وذكرت الوكالة: "يقع حي الشجاعية إلى الشرق مباشرة من المدينة التَلِّيَّة القديمة، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 14305 دونمات، ويضم حي الشجاعية 4 مناطق سكنية" معددة إياها كالتالي:

- التركمان (2895 دونمًا)، وبلغ عدد سكانها (عام 2015)، نحو 54 ألف نسمة.

- التركمان الشرقية (3700 دونم)، وتمتاز بأنها أراضي زراعية، ولا يوجد فيها الكثير من المباني.

- الجديدة (2760 دونمًا)، ويبلغ عدد سكانها (عام 2015)، نحو 57 ألف نسمة.

- الجديدة الشرقية (4950 دونم).

وتابعت: "بُنى حي الشجاعية خارج أسوار مدينة غزة التلِّيَّة، وعند نهاية سفوحها، خلال عهد الأيوبيين. يسكنه أكثر من 110 ألف نسمة (عام 2015)، وازدهر في الحقبة المملوكية. ويعمل معظم سكانه في صناعات خفيفة مثل الخياطة والزراعة وغيرها".

وأضافت: "تعود تسمية حي الشجاعية إلى الشهيد ’شجاع الدين الكردي‘ الذي استشهد في إحدى المعارك بين الأيوبيين والصليبيين سنة 637 هجري/1239 ميلادي، حيث انتصر فيها المسلمون وكانت بعد معركة حطين، ويمتاز الحي بأنه منطقة تجارية فيها كل الأشكال التجارية والورش، وفيه أكبر سوق متخصص في الملابس والسلع المنزلية بالمدينة، وهو ’سوق الشجاعية‘ الواقع عند مدخل الحي من المدينة القديمة، ومن أهم أسواقه أيضا سوق الجمعة الذي يوجد به "سوق الحلال" الذي يرتاده تجار الاغنام والأبقار".

واستطردت: "في حي الشجاعية أيضًا مقبرتان (القديمة والشهداء)، وبه أكبر منطقة صناعية في غزة، وبه معبر المنطار التجاري. ومن أهم معالم هذا الحي الكبير جامع أحمد بن عثمان أو ما يسميه أهل المدينة بالجامع الكبير، محتلا قلب الحي السكني والتجاري، وفي هذا الجامع قبر يلخجا (من مماليك السلطان)، والظاهر برقوق (الذي كان نائباً لمدينة غـزة عام 849 هجري، وتوفي سنة 850 هجري ودفن بالجامع.، وللجامع الكبير عدة حجارة تأسيسية تكشف عما حدث له من هدم وترميم ابتداءً من القرن التاسع الهجري وحتى منتصفه، وهو غني بنقوشه وحجارته المزخرفة خاصة تلك التي تزين مئذنته".