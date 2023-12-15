(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الخميس، في بيان، أن صاروخا باليستيا أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن نحو ممر ملاحي دولي شمال باب المندب.

وقالت القيادة إنه "لم تقع إصابات أو أضرار" جراء الحادث، إلا أنها أكدت: "سنواصل مراقبة الوضع عن كثب، لأن هذه الهجمات لا تزال تهدد الأمن البحري الدولي".

وزعم الحوثيون أنهم هاجموا سفينة حاويات كانت "متوجهة إلى الكيان الإسرائيلي"، وقالوا إن الهجوم تم تنفيذه بطائرة بدون طيار، مما أدى إلى إحداث إصابة مباشرة بالسفينة، وأنه جاء بعد "رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءاتهم".

وفي المقابل، قالت شركة الشحن الدنماركية "ميرسك"، الخميس، إنها "تشعر بقلق بالغ" إزاء الحادث الذي تعرضت له سفينتها ميرسك جبل طارق، وأن السفينة كانت في طريقها من صلالة في سلطنة عمان، إلى جدة في السعودية.

وقالت الشركة إنها "لا تزال تعمل على التحقق من حقائق الحادث"، وأدانت تزايد للهجمات على السفن التجارية في مضيق باب المندب، وأضافت أن "الهجمات الأخيرة على السفن التجارية مثيرة للقلق للغاية، والوضع الحالي يعرض حياة البحارة للخطر وهو غير مستدام للتجارة العالمية".