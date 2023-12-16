(CNN)-- احتضن جو بايدن إسرائيل أكثر من أي رئيس أمريكي على الإطلاق في الأيام المروعة التي أعقبت هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الثاني.

ولكن بعد مرور أكثر من شهرين، وبعد أيام من انتهاء الغارات الإسرائيلية على غزة والتي أودت بحياة آلاف المدنيين، تتسع التوترات غير المسبوقة بشأن الحرب بين البيت الأبيض وحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. واتهم بايدن إسرائيل، على سبيل المثال، بتنفيذ قصف “عشوائي” في حدث سياسي لم يتم بثه على التلفاز هذا الأسبوع. لقد استخدم لغة صريحة للغاية، وهو ما يؤدي عادةً إلى رد فعل من قادة إسرائيل، الذين يصرون على أنهم يحاولون إنقاذ المدنيين، ولكنهم يتهمون حماس باستخدام الفلسطينيين الأبرياء كغطاء.

تتعمق الخلافات الدبلوماسية بعد أن أظهر تقييم جديد للمخابرات الأمريكية، نشرته CNN يوم الخميس حصريا، أن ما يقرب من نصف ذخائر جو-أرض التي تستخدمها إسرائيل في غزة كانت غير موجهة مما يسمى بـ "القنابل الغبية".

حصلتCNN على نظرة نادرة داخل مستشفى ميداني في جنوب غزة، حيث شارك الضحايا قصصًا أظهرت الحقائق المروعة للحرب.

السؤال الجيوسياسي الكبير التالي حول الحرب في غزة ليس ما إذا كانت هذه الحرب ستعزل إسرائيل دوليا – فهذا ما حدث بالفعل. بل يتعلق الأمر بما إذا كان الدعم القوي من البيت الأبيض للعملية سيؤدي أيضًا إلى تنفير الولايات المتحدة من أصدقائها بطريقة قد تؤدي إلى تعريض أهداف الأمن القومي الأوسع للخطر بشدة.

كما أن الخسائر الفادحة التي لحقت بالفلسطينيين تزيد أيضًا من الثمن السياسي الذي يدفعه بايدن في الداخل مقابل دعمه لإسرائيل – وتثير الشكوك حول قدرته على تنشيط ائتلافه السياسي قبل انتخابات عام 2024.

هذه هي الخلفية الحساسة لزيارة مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، إلى إسرائيل يوم الخميس، والذي التقى بنتنياهو ومسؤولين رئيسيين آخرين بعد انتقادات مباشرة لافتة للنظر للائتلاف الإسرائيلي اليميني من الرئيس. وتشير رحلة سوليفان إلى أن واشنطن تعتقد أن إسرائيل لم تأخذ في الاعتبار بشكل كاف تحذيرات وزير الخارجية أنتوني بلينكن بعد انقضاء الهدنة في وقت سابق من هذا الشهر بأن عملياتها المستمرة يجب أن تهتم بحماية المدنيين بشكل أكبر مما فعلت في المرحلة الأولى من عملية غزة. وتتناقض المشاهد المحيطة بزيارة سوليفان أيضًا مع زيارة بايدن لإسرائيل في أكتوبر، عندما أخبر الإسرائيليين أنه يتفهم آلامهم وصدمتهم و"غضبهم الشديد". لكنه حذر إسرائيل أيضاً من ارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وقال للصحفيين في طريق عودته إلى الوطن إنه إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة، فسوف سيحاكمها المجتمع الدولي بقسوة.

وقد برز تعرض بايدن السياسي لهذه القضية من خلال لحظتين استثنائيتين يوم الثلاثاء كشفتا عن انحسار صبره تجاه إسرائيل. وفي حملة لجمع التبرعات بعيدا عن عدسات الكاميرات، حذر الرئيس من أن إسرائيل تفقد الدعم الدولي بسبب “القصف العشوائي الذي يحدث”. واستمرارًا لعادته في الصراحة بشكل مذهل في مثل هذه الأحداث، قال بايدن أيضًا إن الحكومة الائتلافية اليمينية في إسرائيل "تجعل الأمر صعبًا للغاية"، مضيفًا: "علينا أن نتأكد من أن بيبي (نتنياهو) يفهم أنه يتعين عليه القيام ببعض التحركات".

وتظهر خلافات واضحة بين الحكومتين بشأن ما سيحدث لغزة بعد الحرب مباشرة وحول الحلم البعيد المتمثل في إقامة دولة فلسطينية.

لقد خلفت الحرب خسائر بشرية فادحة. ولكنها أثارت أيضاً أصداء سياسية غير متوقعة في الولايات المتحدة. لقد أطلق ذلك موجة جديدة من معاداة السامية وكشف الالتباس بشأن التمييز ضد اليهود، بما في ذلك بين بعض التقدميين وفي جامعات رابطة اللبلاب الليبرالية. كان هناك غضب من المذبحة التي وقعت في غزة بين الناخبين الأمريكيين العرب، وهم فئة ديمغرافية مهمة للديمقراطيين في ولاية رئيسية تمثل ساحة معركة مثل ميشيغان، حيث تعاني أرقام استطلاعات الرأي لبايدن.

وتهدد قيادة واشنطن العالمية الآن بتلقي ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل.

في خطوة رمزية للغاية، الثلاثاء، انفصل ثلاثة من أقرب حلفاء الولايات المتحدة – كندا وأستراليا ونيوزيلندا – عن واشنطن للحث على بذل جهود عاجلة للاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.

وقال رؤساء وزراء الدول الثلاث إن "ثمن هزيمة حماس لا يمكن أن يكون المعاناة المستمرة لجميع المدنيين الفلسطينيين". وتسببت هذه القضية الآن في انقسام نادر في تحالف العيون الخمس الاستخباري (Five Eyes) الذي يضم أيضًا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وحتى المملكة المتحدة، التي دائما ما تضمن أن سياستها الخارجية تنحاز دائما تقريبا إلى الولايات المتحدة، تتحوط في رهاناتها، بعد امتناعها عن التصويت على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بوقف إطلاق النار، والذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده.

ويبدو أن المناورة الدبلوماسية المثيرة قد جذبت انتباه البيت الأبيض.

قال كيربي: "لقد عكس الرئيس بالأمس واقع الرأي العام العالمي، وهو أمر مهم أيضًا. دعمنا لإسرائيل لم يتضاءل. لكن كانت لدينا مخاوف”. وأضاف “لقد أعربنا عن هذه المخاوف بشأن مواصلة هذه الحملة العسكرية، حتى مع الاعتراف بأن حماس هي التي بدأت هذا، وحماس هي التي تواصل ذلك”.

ولكن إلى أي مدى ستغير الضغوط المحلية والدولية المتزايدة على بايدن نهجه تجاه إسرائيل؟

على الرغم من كل إحباطه المتزايد، فإن الرئيس مؤيد لإسرائيل حتى النخاع، وستظل مفاجأة كبيرة إذا أضاف ضغوطًا ملموسة على توبيخاته الخطابية لنتنياهو. أحد الاحتمالات هو التراجع عن الشروط الخاصة بحزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل – على الرغم من أن المسؤولين قالوا لشبكة CNN إن الإدارة ليس لديها خطط حاليًا للقيام بذلك، على الرغم من الدعوات المتزايدة من قبل المشرعين الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان للولايات المتحدة لوقف تقديم الأسلحة ما لم تفعل إسرائيل المزيد لحماية المدنيين في غزة.

وهذا الإجراء الخاص بالمساعدات، الغارق في اشتباكات مريرة بين البيت الأبيض والجمهوريين اليمينيين المتطرفين، لا يمكن أن يمر عبر الكونغرس كما هو الحال الآن. بالإضافة إلى ذلك، تعتقد إسرائيل أنها منخرطة في معركة وجودية ليس فقط من أجل نفسها، بل من أجل بقاء الشعب اليهودي. إن شراسة عمليتها في غزة هي إشارة إلى أنها ستهتم بأمنها بالطريقة التي تراها مناسبة.

وليس من الواضح ما إذا كان بايدن، أو أي شخص آخر في العالم الخارجي، يمكنه إيقاف ذلك إذا أراد. لكن التكلفة السياسية التي يدفعها ستستمر في التصاعد.