دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار مصطفى الفقي، سكرتير الرئيس المصري الاسبق، حسني مبارك، ضجة واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي عقب تصريحات أدلى بها حول الحياة الشخصية للرئيس المصري الأسبق، جمال عبدالناصر.

تصريحات الفقي جاءت على برنامج "الصندوق الأسود" مع الإعلامي، عمار تقي، حيث قال إن "عبدالناصر كان يشعر بالدفء العائلي في بيت أنور السادات، أنور السادات بيته كان في طريق الهرم فيلا كده واخدها وعبدالناصر في 67 وبعدها كان مرهق جدا وصحته تتدهور فكان يروح هناك عن أنور السادات وزوجته سيدة فاضلة جدا وذكية اجتماعيا السيدة جهان السادات فتستضيفه وتجيب له الجبنة البيضة الي بيحب ياكلها هو وأنور السادات وياخد درينك برضه بسيط كدة.. يعني يشرب أي مشروب يعني ما تحبكهاش يا عم معظم الزعماء بيشربوا.."

وعقب الضجة نشر الفقي مقالا بصحيفة المصري اليوم، الأربعاء، عقّب فيه قائلا: "دُهشت كثيرًا عندما اتصلت بي زميلتي الفاضلة الأستاذة الدكتورة هدى جمال عبدالناصر عاتبة على حديث جرى معي في برنامج تليفزيوني- ربما دون تركيز منى نتيجة الإرهاق بسبب طول مدة الحديث - عن الواقع العربي في القرن الماضي، ولقد عاتبتني الدكتورة هدى عن بعض ما جاء في ذلك الحديث من معلومات غير صحيحة - ومعها كل الحق- وأنا أسجل هنا أن الحياة الشخصية لجمال عبدالناصر هي أنصع ما لديه"، مضيفا: "إنني أسجل هنا اعتذارًا لزميلتي العزيزة التي أفتخر بمعرفتها وأقدر مكانتها الفكرية والعلمية، وأضيف إلى ذلك أنه ليس هناك من يعرف قيمة عبدالناصر أكثر من أولئك الذين عاصروا سنوات حكمه، بل واستفادوا منها، فأنا عينت ملحقًا دبلوماسيًا في الخارجية المصرية بقرار من ذلك الرئيس الراحل، أنا وغيرى من أبناء الطبقات المختلفة في المجتمع المصري، فتحية له في قبره وللسيدة الجليلة قرينته".

وكذلك اعتذر الفقي في مداخلة هاتفيه مع الإعلامي المصري، مصطفى بكري على قناة صدى البلد عبر فيها عن اعتذاره عن تلك التصريحات وندمه عليها.

ودخل علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك على خط جدل التصريحات كاتبا تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، الجمعة، قال فيها: "كنت تعتقد أنها دردشة غير مسجلة! ده عذر أقبح من ذنب يا دكتور هو الكلام اثناء التسجيل شيء وخارج التسجيل شيء آخر! ده كده اعتراف صريح من حضرتك إنك بوشين".

من جهته كتب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تعليقا بتدوينة على صفحته بمنصة أكس كتب فيها: "لو ان شربه للخمر ذنبه الوحيد لكنا اول من سامحه…اما التعذيب وقمع الحريات و خسائر حروبه و خراب مصر فلا تسامح فيه.."