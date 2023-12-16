نشر السبت ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبّر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن تعازيه في رحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي عن عمر يناهز 86 عامًا، السبت.

وقال العاهل السعودي، في حسابه الرسمي عبر موقع إكس (تويتر سابقًا): "نعزي أنفسنا ودولة الكويت الشقيقة في وفاة أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي كرّس حياته لخدمة الكويت ورفعتها، داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمنا والشعب الكويتي العزيز الصبر والسلوان".

في وقت سابق السبت، قال بيان للديوان الملكي إن "تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء... ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

وأكد الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان أن "المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم".

كان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تولى مقاليد الحكم أميرًا لدولة الكويت في 29 سبتمبر/ أيلول 2020.