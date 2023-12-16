محمد بن زايد ينعي أمير الكويت الراحل.. ويأمر بالحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام

الشرق الأوسط
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محمد بن زايد ينعي أمير الكويت الراحل.. ويأمر بالحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام
Credit: ALEXEY NIKOLSKY/POOL/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نعى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية، السبت، وأمر بإعلان الحداد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام.

وقال الشيخ محمد بن زايد في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "رحم الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وخالص العزاء وعميق المواساة إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق في هذا المصاب الجلل".

وأضاف الرئيس الإماراتي: "لقد كان الراحل الكبير قائدًا حكيمًا قام بدور كبير في تعزيز العلاقات الإماراتية-الكويتية، ودعم العمل الخليجي المشترك".

وأمر محمد بن زايد "بإعلان الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام اعتباراً من اليوم السبت، على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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