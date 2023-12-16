تفاصيل استيلاء الحوثيين على سفينة في البحر الأحمر ردا على "الحرب في غزة"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدرت مجموعة سي إم أيه سي جي إم، ثالث أكبر شركة شحن في العالم، تعليماتها لجميع سفن الحاويات التابعة لها في منطقة البحر الأحمر بإيقاف رحلاتها مؤقتًا بعد سلسلة من الهجمات على السفن التجارية في البحر.

وتستهدف قوات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التجارية، زاعمة أن الهجمات وسيلة للضغط على إسرائيل لإرسال مساعدات إلى غزة. وقالت المجموعة إن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل هي "هدف مشروع".

ونتيجة لذلك، أوقفت شركة الشحن والخدمات اللوجستية الدنماركية ميرسك جميع عمليات الشحن عبر البحر الأحمر، الجمعة، كما أعلنت شركة شحن الحاويات الألمانية هاباغ لويد، الجمعة، أيضًا أنها نفذت توقفًا لمدة ثلاثة أيام في الطرق الملاحية عبر البحر الأحمر.

وقالت شركة مجموعة سي إم أيه، في بيان لها السبت، إنها "تشعر بقلق عميق" بشأن الهجمات الأخيرة.

وأضافت الشركة الفرنسية: "الوضع يتدهور أكثر والمخاوف بشأن السلامة تتزايد".

وتابع البيان: "على هذا النحو، قررنا إصدار تعليمات لجميع سفن الحاويات سي إم أيه في المنطقة والتي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر للوصول إلى المناطق الآمنة وإيقاف رحلتها مؤقتًا في المياه الآمنة بأثر فوري حتى إشعار آخر. وتتخذ مجموعة سي إم أيه جميع الخطوات اللازمة من أجل الحفاظ على خدمات النقل لعملائها".