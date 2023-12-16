نشر السبت ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، السبت، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، أسقطت 14 طائرة مسيرة دون طيار، انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن هذه كانت "طائرات بدون طيار هجومية في اتجاه واحد"، ولم يحدث "أي ضرر للسفن" في المنطقة المجاورة.

وأضاف منشور سنتكوم: "تم تحديد الطائرات على أنها طائرات بدون طيار هجومية في اتجاه واحد، وتم إسقاطها دون وقوع أي ضرر للسفن في المنطقة أو الإبلاغ عن إصابات".

وشن المتمردون الحوثيون هجمات ضد سفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية الأخرى في المنطقة، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وغزة.

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس في بيان، السبت، إن السفينة الحربية البريطانية HMS Diamond، أسقطت طائرة بدون طيار يشتبه في أنها هجومية كانت تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأضاف شابس: "أسقطت سفينة HMS Diamond، خلال الليل، طائرة بدون طيار يشتبه في أنها هجومية، كانت تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر".

وأوضح الوزير: "تم إطلاق صاروخ من طراز Sea Viper ودمر الهدف بنجاح".

وقال شابس: "الموجة الأخيرة من الهجمات غير القانونية تشكل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية والأمن البحري في البحر الأحمر"، مضيفا أن "المملكة المتحدة تظل ملتزمة بصد هذه الهجمات لحماية التدفق الحر للتجارة العالمية".