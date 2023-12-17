وزارة الصحة في غزة: 24 قتيلا في غارة جوية على منزل في جباليا

نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

مع استمرار الكارثة الإنسانية في غزة.. المستشفيات على حافة الانهيار

مراسلة CNN ترصد المأساة من داخل غزة: لمحة من نافذة على الجحيم

"مروع ومخيف".. مراسلة CNN تصف بعض ما شاهدته في غزة خلال مرافقة فريق طبي إماراتي

أمطار غزيرة تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة.. ومخاوف من انتشار الأوبئة

وزير خارجية الأردن عن حرب غزة: لا يمكن الفوز بها.. وإسرائيل تكبدت هزيمة استراتيجية

القدس (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حركة حماس في غزة، عن مقتل 24 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات، في غارة جوية على جباليا شمال القطاع، صباح الأحد.

وقال الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة في غزة، لشبكة CNN، إن الضحايا قُتلوا نتيجة غارة جوية على جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضح البرش أن 90 شخصا أُصيبوا بالإضافة إلى 24 قتيلا، وأن أغلب الضحايا من النساء والأطفال، وسط مخاوف من وجود عدد أكبر تحت أنقاض منزل تعرض لغارة جوية في جباليا شمال قطاع غزة.

وأضاف البرش: "استهدفت الغارة الجوية منزل عائلة الشهاب هذا الصباح حوالي الساعة الثامنة صباحا (الساعة الواحدة بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، والذي كان يأوي عائلات نازحة".

وأردف البرش قائلا: "لا تزال الجثث والإصابات تصل إلى موقعنا الطبي، وهو الموقع الطبي الميداني الوحيد في شمال غزة بأكمله".

وأظهر مقطع فيديو من سماء غزة، الأحد أعمدة من الدخان الداكن الكثيف تتصاعد فوق غزة، كما كان يمكن رؤيتها من جنوب إسرائيل.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور، على طلب CNN للتعليق حول ما إذا كان قد ضرب أي أهداف في منطقة جباليا، صباح الأحد.

وتقصف إسرائيل أهدافا في أنحاء غزة في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتقول السلطات التي تديرها حماس في قطاع غزة، إن ما يقرب من 19 ألف شخص قتلوا في الهجمات.

ولا تستطيع شبكة CNN التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل.