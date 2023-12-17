دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الأحد، أن القناة تتابع التوترات الجارية في البحر الأحمر عن كثب، وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة، في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وجات تصريحات الفريق أسامة ربيع بعدما أعلن عدد من شركات الشحن الدولية، وقف عبور سفنها مؤقتا من مضيق باب المندب والبحر الأحمر، أو تحويل وجهتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بدلا من قناة السويس، بعد هجمات تعرضت لها عدة سفن تجارية دولية في البحر الأحمر، على أيدي جماعة الحوثي في اليمن.

وقال الفريق أسامة عسكر في بيان نشره موقع هيئة قناة السويس على الإنترنت، الأحد، إنه "جرى تحويل 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، خلال الفترة من ١٩ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وحتى اليوم، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة".

وأردف قائلا إن "حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة".

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس شهدت، الأحد، عبور 77 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4 مليون طن، من بينها بعض السفن التابعة لخطوط ملاحية أعلنت تحويل رحلاتها مؤقتا عن قناة السويس حيث عبرت ضمن قافلة الجنوب كل من السفينة MAERSK SAIGON، والسفينة CMA CGM CHRISTOPHE COLOMB، والسفينة MSC FABIENNE، على ضوء تواجد هذه السفن في منطقة البحر الأحمر، قبل الإعلان عن توجه هذه الخطوط الملاحية لتحويل رحلاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح"، بحسب بيان الهيئة.

وشدد رئيس الهيئة في البيان على أن "قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر، حيث تصل معدلات توفير الوقت للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارتي آسيا وأوروبا، من ٩ أيام إلى أسبوعين، وفقا لمينائي القيام والوصول".