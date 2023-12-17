نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

القدس (CNN)-- صرح مصدر مطلع لشبكة CNN، الأحد، أنه تم عقد اجتماع بين ديفيد بارنيا، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، ورئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، لبحث إطلاق الرهائن لدى حماس في قطاع غزة.

وكان مصدر مطلع قال لشبكة CNN، السبت، إنه من المتوقع أن يجتمع بارنيا، مع رئيس الوزراء القطري في أوروبا في نهاية الأسبوع، لمواصلة النقاشات حول إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

ويأتي الاجتماع بعدما ألغت الحكومة الإسرائيلية رحلة أخرى كان من المفترض أن يقوم بها بارنيا إلى الدوحة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأضاف المصدر أن هذا الاجتماع الأخير تم التخطيط له قبل أن يقتل الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ ثلاثة رهائن إسرائيليين في غزة، الجمعة، لكن هذا الحادث زاد من أهمية المحادثات.

وتعمل قطر والولايات المتحدة على محاولة إحياء المفاوضات، من خلال تقديم مقترحات جديدة لإطلاق سراح أكثر من أكثر من 100 رهينة لدى حماس في قطاع غزة.