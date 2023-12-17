قناة الجزيرة ستحيل مقتل مصورها في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية

نشر الأحد ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2023

وائل الدحدوح.. تفاصيل الغارة الجوية التي أودت بحياة 12 شخصًا من عائلة صحفي الجزيرة

مراسل في قناة الجزيرة لـCNN متحدثا عن فيلم "قتل شيرين أبو عاقلة": يجب أن تكون هناك محاكمة

(CNN)-- قالت قناة الجزيرة القطرية في بيان إنها كلفت فريقها القانوني بالبدء في عملية إحالة مقتل مصورها سامر أبو دقة في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الجزيرة في بيانها: "في يوم السبت 16 ديسمبر 2023، شكلت الشبكة فريق عمل مشترك، يتكون من فريقها القانوني الدولي وخبراء قانونيين دوليين سيبدأون بشكل تعاوني عملية تجميع ملف شامل لتقديمه إلى المدعي العام للمحكمة".

وتابعت الشبكة: "بموجب المادة الثامنة من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، فإن الاستهداف المتعمد للمراسلين الحربيين أو الصحفيين العاملين في مناطق الحرب أو الأراضي المحتلة من خلال القتل أو الاعتداء الجسدي المتعمد يشكل جريمة حرب".

وقد طُلب من المحكمة الجنائية الدولية في السابق التحقيق في تصرفات إسرائيل في المنطقة. في الشهر الماضي، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن مكتبه تلقى إحالة من خمس دول للتحقيق فيما إذا كانت جرائم قد ارتكبت في الأراضي الفلسطينية كجزء من رد إسرائيل على هجمات حماس الإرهابية في 7 أكتوبر.

ويشار إلى أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وترفض اختصاص المحكمة.

ويأتي بيان الجزيرة بعد يوم واحد على مقتل أبو دقة، الجمعة، متأثرا بإصابته البالغة في هجوم إسرائيلي.