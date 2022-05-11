من اتهام الجزيرة للجيش الإسرائيلي بقتل شيرين أبو عاقلة، وحديث حسن نصرالله عن "تهديد" بعض دول الخليج لبنانيين للتصويت "للمقاومة"، وتحليل هينري كيسنجر لوضع بوتين ومعتقداته يثير تفاعلا، وضبط سجين أمريكي هارب وانتحار ضابطة فرت معه بعد مطاردة، وصولا إلى قفزة التضخم لأعلى مستوى في مصر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

اتهمت قناة الجزيرة القطرية، قوات الأمن الإسرائيلية بقتل الإعلامية شيرين أبو عاقلة، قائلة: "أطلقت القوات الإسرائيلية النار على شيرين أبو عقلة في رأسها أثناء قيامها بمهمة في جنين".

شكر حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، اللبنانيين الذي صوتوا لـ"المقاومة" في بعض دول الخليج رغم ما وصفه بـ"وجود تهديد" على حد تعبيره.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هينري كيسنجر، حول وضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وشخصيته وذلك مع استمرار العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا منذ الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

يُظهر مقطع فيديو اللحظة التي ألقت فيها الشرطة القبض على السجين الهارب من ولاية ألاباما الأمريكية، كيسي وايت، بعد مطاردة بالسيارات في إيفانسفيل، في ولاية إنديانا.

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل 14.9% خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018، يأتي ذلك بفعل ارتفاع أسعار كل السلع على رأسها السلع الغذائية.