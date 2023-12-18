دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني استمرار الاشتباكات الدائرة منذ فجر الاثنين، بين قوات حرس الحدود الأردنية مع مجموعات مسلحة، مُشيرًا إلى ضبطه مهربين وكميات من الأسلحة والمواد المخدرة.

وصرّح مصدر عسكري مسؤول، في بيان للجيش للأردني، "باستمرار اشتباك قوات حرس الحدود الأردنية مع المجموعات المسلحة منذ فجر اليوم الاثنين، استطاعت من خلالها إلقاء القبض على تسعة مهربين كانوا مع المجموعات المسلحة، وتم ضبط صاروخ نوع روكيت لانشر عدد (4)، وصاروخ نوع آر بي جي عدد (4)، وألغام ضد الأفراد عدد (10)، وبندقية قنص نوع جي 3، وبندقية نوع م 16 مجهزة بمنظار قنص، وتدمير سيارة محملة بالمواد المتفجرة".

إلى جانب "ضبط كميات كبيرة جدًا من المواد المخدرة، يجري العمل على حصرها لتحويلها إلى الجهات المختصة"، بحسب البيان.

وقال المصدر العسكري إن "التحقيقات الأولية لهذه العمليات والمضبوطات تستهدف الأمن الوطني الأردني، وأن القوات المسلحة تتابع تحركات المجموعات المسلحة وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت".

في وقت سابق الاثنين، قال وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، إن القوات المسلحة الأردنية تخوض مواجهات عدة على الحدود الشمالية مع سوريا، وأن "بعض الميليشيات والجماعات تقود حربًا إقليمية وتصدر المخدرات للأردن، وتريد أن تصدرها لدول الخليج ودول عربية".

وأضاف الناطق باسم الحكومة، في مقابلة مع CNN بالعربية، أن تسلل المهربين شهد محاولات "جماعية" في الآونة الأخيرة، مصحوبة باشتباكات مع قوات حرس الحدود الأردنية، وهو ما يؤدي إلى وقوع خسائر، وشدد على عزم الأردن على القضاء على "حرب عابرة تستهدف بنية وقوى المجتمع الأردني".