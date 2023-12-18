تعليق نجيب ساويرس على منشور "ماتت مصر يوم موت عبدالناصر" يثير تفاعلا

نشر الاثنين ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، برده على أحد المستخدمين الذي زعم أن "مصر ماتت بعد موت الزعيم المصري الأسبق، جمال عبدالناصر".

وكتب أحد النشطاء عبر حسابه على "إكس" قائلا: "ماتت مصر يوم مات عبدالناصر"، حسب قوله.

ورد نجيب ساويرس على المنشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء الأحد، بقوله: " مصر أكبر من أي حد قائد أو رئيس".

وجاء تعليق ساويرس في إطار حالة الجدل التي أثارتها تصريحات المفكر المصري مصطفى الفقي حول سياسة جمال عبدالناصر، لبرنامج "الصندوق الأسود" مع الإعلامي الكويتي عمار تقي في وقت سابق، وزعمه أن الرئيس الراحل كان يتناول المشروبات الروحية، ثم اعتذاره عن تلك التصريحات، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام مصرية.

وعلق ساويرس في وقت سابق على تلك التصريحات قائلا: "لو أن شربه (جمال عبدالناصر) للخمر ذنبه الوحيد لكنا أول من سامحه، أما التعذيب وقمع الحريات وخسائر حروبه وخراب مصر فلا تسامح فيه"، على حد قوله.

وأثار منشور الناشط ورد نجيب ساويرس عليه، تفاعلا واسعا على منصة "إكس"، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: