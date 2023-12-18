نشر الاثنين ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN)-- أعلنت شركة النفط البريطانية العملاقة "بريتيش بتروليوم"، الاثنين، تعليق جميع عمليات الشحن عبر البحر الأحمر مؤقتا، بسبب "تدهور الوضع الأمني"، بعد سلسلة من الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الشركة في بيان إنها "قررت الإيقاف المؤقت لجميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر. وسنبقي هذا الإيقاف الاحترازي قيد المراجعة المستمرة، رهنًا بالظروف التي تتطور في المنطقة".

ويأتي ذلك بعد أن قررت شركات الشحن الكبرى Maersk، وHapag-Lloyd، وCMA CGM Group إيقاف الشحن مؤقتًا عبر البحر الأحمر، بعد أن استهدفت قوات الحوثي السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال مسؤول عسكري أمريكي إن المدمرة الأمريكية "يو. إس. إس. كارني" استجابت، صباح الاثنين، بتوقيت اليمن، لنداء استغاثة من سفينة تجارية بعد تعرضها لهجوم "بمقذوفات متعددة" في جنوب البحر الأحمر.

وهاجم المتمردون الحوثيون السفن التجارية بواسطة طائرات بدون طيار وصواريخ بشكل متكرر.

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استولى الحوثيون على سفينة شحن لها صلات بإسرائيل، واحتجزوا طاقمها كرهائن.

كما أطلق الحوثيون صواريخ باتجاه إسرائيل، واعترضت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية أحدها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.