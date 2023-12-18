مصر.. إعلان نسبة المشاركة والأصوات الباطلة في الانتخابات الرئاسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، التي جرت في مصر، خلال الفترة من 10-12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، التي فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات.

وأعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الاثنين، أن إجمالي عدد من لهم حق التصويت يبلغ 67 مليون و22 ألف و437 ناخبا، وأن عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج، بلغ 44 مليون و777ألف و668 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت 66.8%، من إجمالي المقيدين في جداول الناخبين.

وأضاف بدوي أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ أكثر من 44 مليون و288 ألف و361 صوتًا، بنسبة 66.8% من إجمالي الناخبين.

وأشار المستشار حازم بدوي إلى أن عدد الأصوات الباطلة بلغ 489 ألف و307 أصوات بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور.

وقالت هيئة الانتخابات، في المؤتمر الصحفي، إن نسبة التصويت في الانتخابات، هي الأعلى في تاريخ مصر، وأنه لم يتم تسجيل أي خروقات شابت العملية الانتخابية، لافتة أن الانتخابات هي الأقل من حيث الإنفاق على الدعاية الانتخابية.