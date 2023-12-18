وزارة الصحة بغزة لـCNN: مقتل 110 أشخاص في هجمات إسرائيلية على جباليا

(CNN)-- قال منير البرش مدير وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة، لشبكة CNN، الاثنين، إن الهجمات الإسرائيلية على جباليا شمال قطاع غزة أسفرت عن مقتل 110 أشخاص على الأقل، وإصابة العشرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البرش، المتواجد في عيادة ميدانية في جباليا، إنه تم بالفعل دفن 110 جثث في المقبرة القديمة في جباليا، حتى صباح الاثنين، بينما يُعتقد أن عشرات الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض.

وأوضح منير البرش أنه كان لابد من إعادة فتح المقبرة القديمة في جباليا، التي كانت عانت من الإهمال، لعدم إمكانية دفن الموتى في مقبرة الفلوجة القريبة بسبب القصف.

ويبدو أن مقطع الفيديو الذي صوره البرش وأرسله إلى شبكة CNN يظهر تسعة أطفال قتلى ممددين على الأرض. أربعة منهم ملفوفون بقطعة قماش بيضاء وأسماؤهم مكتوبة على القماش. وقال البرش إن الأطفال ينتمون إلى ثلاث عائلات في جباليا، من بينهم أقاربه المباشرين.

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من أرقام وزارة الصحة في غزة.

ولا تفرق إعلانات وزارة الصحة بين المدنيين والمقاتلين، لكن البرش قال إن غالبية القتلى والجرحى من النساء والأطفال.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يمكنه أن يعلق على مزاعم محددة بشأن الغارات دون إحداثيات جغرافية، لكنه أضاف لشبكة CNN: "في تناقض صارخ مع هجمات حماس المتعمدة على الرجال والنساء والأطفال الإسرائيليين، يتبع الجيش الإسرائيلي القانون الدولي، ويتخذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الضرر على المدنيين، بينما تضع حماس بشكل متعمد ومنهجي أهدافا عسكرية داخل المناطقة السكنية المدنية، مما يعرض مواطنيها للخطر".