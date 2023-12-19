البرادعي يتحدث عن تعريف الجمهوريات بـ"أنظمة حكمها" ومطالب الشعب المصري

نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، أن مطالب الشعب المصري "لم تتغير" مشيرا إلى أن الجمهوريات تُعرف بـ"طبيعة نظام الحكم فيها".

وقال البرادعي عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "الجمهوريات سواء جديدة او قديمة تعرّف بطبيعة نظام الحكم فيها ومدى التزامها بركائز الحكم الرشيد".

وتابع نائب الرئيس المصري السابق قائلا: "عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة انسانية مازالت هي مطالب الشعب المصري التي لم ولن تتغير".

واقتبس البرادعي بيتا من قصيدة للشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، في تدوينة أخرى جاء فيها: " من رضع من ثدي الذل دهراً... رأى في الحرية خراباً وشراً".